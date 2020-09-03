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  3. Kuveyt: İsrail'in hava sahamızda uçmasına izin vermeyeceğiz
03 Eylül 2020 Perşembe 16:42 | Son Güncelleme:

Kuveyt: İsrail'in hava sahamızda uçmasına izin vermeyeceğiz

Kuveyt: İsrail'in hava sahamızda uçmasına izin vermeyeceğiz
DHA

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına resti çekti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'den gelen uçakların Kuveyt hava sahasının kullanılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına rest çeken Kuveyt yönetimi, BAE'ye İsrail’den gelen uçakların Kuveyt hava sahasının kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

DHA'da yer alan haberde resmi hükümet kaynaklarının Al-Qabas’a gazetesine verdiği demeçte "İsrail uçaklarının Kuveyt hava sahasını geçerek BAE'ye ulaşmasına izin verme olasılığı hakkında söylentiler tamamen yanlış" ifadeleri kullanıldı.

BAE ÜZERİNDEN TÜM ÜLKELERE UÇUŞLARA İZİN VERİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail'den Abu Dabi'ye giden ve İsrail ve Amerikan heyetini taşıyan ilk ticari uçuş, Suudi Arabistan hava sahasından geçti. Heyet, son normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere BAE'nin başkentine gitmişti. Bundan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden tüm ülkelere izin verileceği iddia edilmişti.

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