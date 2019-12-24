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Kuveyt ile Suudi Arabistan tarafsız bölgede yeniden petrol çıkartacak

Kuveyt ile Suudi Arabistan tarafsız bölgede yeniden petrol çıkartacak

Kuveyt ile Suudi Arabistan, ortak petrol sahalarının bulunduğu "tarafsız bölgede" yeniden petrol çıkartacak.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, iki ülke, daha önce bölüştükleri bölgenin hemen yakınındaki Mağmura bölgesinin taksimi için hazırlanan ek protokole imza attı.

Konuyla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.

Kuveyt Petrol Bakanlığı kaynakları daha önce iki ülke arasında salı günü, tarafsız bölgede petrol üretiminin yeniden başlamasını öngören bir anlaşma yapılacağını duyurmuştu.

Petrol Bakanı Halid Ali Muhammed el-Fadıl da pazar günü yaptığı açıklamada, ülkesinin bu yıl sonunda Suudi Arabistan ile arasındaki tarafsız bölgede petrol üretiminin normale dönmesini ümit ettiğini dile getirmişti.

Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci ve Vafra petrol sahalarının günde 500-600 bin varil petrol üretimi kapasitesi bulunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi iki ülke, çevresel sebepler nedeniyle Ekim 2014'te Hafci'yi, bazı engeller nedeniyle de Mayıs 2015'te Vefra'yı kapatmıştı.

AA


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