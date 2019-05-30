Kutup ayıları kasabalara inmeye başladı

Rusya’nın başkenti Moskova’nın yaklaşık 2 bin kilometre kuzeyindeki, Arktik Okyanusu kıyısındaki Nenets bölgesindeki Amderma bölgesinde kutup ayıları ile karşılaşmak işten bile değil. Söz gelimi havalimanı bakım çalışanı Ruslan Prikazçikov da hayatı boyunca 100’den fazla kutup ayısı ile karşılaşmış ve bu durum bir bölge sakini için pek şaşırtıcı gelmiyor.

The Telegraph’ın aktardığına göre, Prikazçikov geçen hafta da gece saatlerinde mesaisinin sonuna geldiğinde başını camdan çıkardığında bir ayının dışarıda olduğunu görüp kısa bir video çektikten sonra hayatına devam ettiğini söyledi.

Prikazçikov, “Ayılar her zaman burada. Onlara karışmıyoruz, onlar da bize saldırganlık göstermiyor” ifadelerini kullandı.

Kutup ayıları Amderma kasabasında yaşamın her zaman bir parçası olsa da, küresel ısınma ile eriyen buzullar nedeniyle bu memeliler bölgeye daha fazla gelmek zorunda kalıyor. Bu sebeple de insanlar için risk faktörü de artıyor. Bölgedeki sahil kasabaları da risklere karşı tedbir almak amacıyla artık kutup ayısı devriyeleri kuruyor. Ayılar gönüllü çalışmaları çerçevesinde kar araçları ve meşalelerle korkutuluyor. Zaman zaman plastik mermiler ve sersemletici bombalar da kullanılıyor.

‘GEÇEN YIL BEŞ, BU YIL SEKİZ AYI GELDİ’

Devriye gruplarının Başkanı Eduard Davletşin’e göre, geçen yıl Amderma’ya beş kutup ayısı gelmişti, ancak bu rakam bu sekize yükseldi.

Davletşin, “Fok avlamak için eskiden buza giderlerdi. Ancak artık buz yok ve başka şansları da yok. Kasaba da yolları üzerinde” dedi.

Arktika’daki yerleşim birimlerindeki nüfus da askeri tesisler ve petrol çalışmaları nedeniyle artıyor. İnsanlarla kutup ayıları arasında karşılaşma olasılığının artması da, tehlikeyi bir adım daha yakınlaştırıyor. Söz gelimi 2016’da bir doğalgaz ve petrol işçisi, 2011’de de bir meteorolog bölgede hayatını kaybetmişti.

‘KUTUP AYILARINI VURMAK YERİNE TEDBİR ALMAK DAHA İYİ’

Kutup ayısı uzmanı İlya Mordvintsev, “Kışın buz güneye geldikçe, ayılar da geliyor. İnsanların zarar görmesini engellemek ve kutup ayılarının vurulmasını önlemek için tehlikeli durumlara karşı devriyelerin oluşturulması, tedbirler alınması daha iyi” dedi.

Kutup ayılarının vurulmasına yönelik bir yasağın bulunduğu bölgenin halkı da kutup ayılarına sıcak yaklaşıyor, hatta onlarla fotoğraf bile çektiriyor.

Mordvintsev, “Kutup ayıları besin zincirinin en tepesinde ve Arktika’nın sembolü. Kutup ayıları olmasa biz burada ne yaparız, onlar olmasa huzurlu olur muydunuz?” ifadelerini kullandı.

Nitekim dünyanın en büyük kara yırtıcıları olsalar da kutup ayıları vakitlerini buz üstünde geçirmeyi tercih ediyor. Uzmanlar, kutup ayılarının kasabalara gelmesinin nedeninin buz eksikliği ve yiyecek arayan ayıların görüldüğü bölgelerdeki açık çöplükler olduğunu belirtiyor.

‘BUZ SEVİYESİ ÇOK DÜŞÜK’

Bu yıl Arktika denizindeki buz seviyesi nisan ayında en düşük seviyesine ulaştı. Yapılan bir araştırmada Arktik Okyanusu’nun önümüzdeki 20 yıl içinde yaz aylarında tamamen eriyeceği tahmininde bulunulmuştu.

Amderma bölgesindeki buz kalınlığını her gün iki kez ölçen meteorolog Nelli Şuvalova da bu yıl karaya bağlı buz genişliğinin maksimum 10 kilometre, kalınlığının da maksimum 60 santim olduğunu ve bunun çok düşük bir oran olduğunu vurguladı.

(Sputnik)