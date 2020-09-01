Kushner'dan şaşırtan iddia: Bir Arap ülkesi daha İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayabilir

Birleşmiş Arap Emirlikleri ile İsrail arasında varılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Kushner, bir Arap ülkesinin daha İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayabileceğini iddia etti.

İsrail ile anlaşma yapabilecek Arap ülkesi hakkında isim vermeyen Kushner, "Açıkçası her şey yaşanabilir. Ancak gerçek olan şu ki birçok insan BAE'nin yaptığına imreniyor." dedi.

"22 ARAP ÜLKESİ DAHA İSRAİL İLE NORMALLEŞECEK"

"22 Arap ülkesinin bir gün İsrail ile normalleşeceğine inanıyor musunuz?" şeklindeki soruya Kushner, "Yüzde 100" yanıtını verdi.

BAE ile varılan anlaşma çerçevesinde şu an için İsrail'in ilhak planı ile o bölgelere yönelik yasaların askıya alındığını söyleyen Kushner, "Gelecekte eminim ki (ilhak) üzerinde görüşmeler yapacağız ancak yakın gelecekte değil." ifadelerini kullandı.