Küba'da bir araç insanların arasına daldı: 3 ölü 30 yaralı

Küba'nın başkenti Havana'da bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Yetkililer, Havana'nın Malecon Bulvarı'nda bir otomobilin yayaların arasına daldığını, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını belirtti. Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında yabancı uyrukluların da olduğunu ifade eden yetkililer, ölenler arasında Kübalı bir gazetecinin bulunduğunu kaydetti.



(AA)