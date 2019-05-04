Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. KRV Başbakanı Laschet: Türkiye, Avrupa'nın muhtaç olduğu anahtardır

KRV Başbakanı Laschet: Türkiye, Avrupa'nın muhtaç olduğu anahtardır

KRV Başbakanı Laschet: Türkiye, Avrupa'nın muhtaç olduğu anahtardır

Düsseldorf'ta 7'ncisi düzenlenen 'Alman -Türk Ekonomi Günü'nde konuşan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, 'Türkiye, Avrupa'nın muhtaç olduğu anahtardır' dedi.

Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) tarafından düzenlenen ve birçok ülkeden 700´e yakın iş insanının katıldığı `Alman-Türk Ekonomi Günü´ buluşması, Almanya'nın en büyük eyaleti olan KRV'nin başkenti Düsseldorf'ta düzenlendi.
 
KRV Eyalet Başbakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye- Almaya ilişkileri büyük bir öneme sahip. Serbest ticaretten yana olan iki ülke Almanya ve Türkiye, uluslararası ilişkilerden kaynaklanan problemlerini ortaklaşa çözüme kavuşturmakta da birbiriyle çok güçlü bağları olan iki ortak müttefik. Türkiye, Avrupa'nın muhtaç olduğu bir anahtardır" denildi.
 
Türkiye Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Türkiye- Almanya ilişkilerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, sanayi ve ticaret çevrelerini Türkiye´ye yatırım yapmaya davet etti

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Game of Thrones 8. sezon 3. bölümdeki Winterfell (Kışyarı) Savaşı´nın karanlık sahneleri, dizinin 82

Game of Thrones´un Karanlık Sahneleri Böyle Aydınlatıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova