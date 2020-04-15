Kriz giderek büyüyor! ABD'ye bir tepki de Çin'den geldi

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurmasına ilişkin, "Çin, ABD'nin DSÖ'ye finansal yardımları durdurmasını ilan etmesinden ciddi endişe duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.



DSÖ'nün küresel sağlığın korunması alanında yeri doldurulamaz bir görev üstlendiğinin altını çizen Sözcü Cao, DSÖ'nün yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkışından bu yana sorumluluğunu aktif şekilde yerine getirdiğini ve salgına karşı uluslararası iş birliğini teşvik etmede merkezi koordinasyon rolü oynadığını ifade etti.



Cao, dünya genelinde salgının, çok çetin ve kritik bir seviyede olduğunu hatırlatarak, ABD'nin bu kararının DSÖ'nün kabiliyetini zayıflatacağını ve salgınla mücadelede uluslararası iş birliğine zarar vereceğini dile getirdi.

Sözcü Cao, "ABD’yi sorumluluk ve görevlerini samimiyetle yerine getirmeye, DSÖ’nün uluslararası salgınla mücadele hareketinin liderliğini desteklemeye çağırıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump dün DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını söylemişti.

"Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." ifadelerini kullanan Trump, ülkesinin DSÖ'ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar civarında fon sağlarken, Çin'in 40 milyon dolar fon sağladığını kaydetmişti.

RUSYA'DAN SERT ÇIKIŞ!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirerek, “ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır.” dedi.

(AA)

Trump, ABD'nin DSÖ'ye yaptığı yardımları durdurdu