Kritik seçime tarihi katılım... Bütün Amerika sandığa gitti

ABD vatandaşları dün görevdeki Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump (74) ile Demokrat aday Joe Biden (77) arasında karar vermek için sandık başına gitti. Seçimlerde koronavirüs salgını nedeniyle posta yoluyla oy verme işlemi daha önce başlamış ve yaklaşık 100 milyon kişi erken oy kullanmıştı. İki aşamalı seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday 46. başkan olacak. Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesi ile 100 sandalyeli Senato’nun 35 üyesi de seçilecek.

SOKAKLAR KAOSA GEBE

ABD’de bu seçim tarihte en yüksek katılımın sağlandığı seçim oldu. ABD halkı sandığa giderek kayıtlı oldukları eyaletin Seçiciler Kurulu’na göndereceği delegelere oy veriyor. Önemli olan delege sayısı olduğundan ülke genelinde en fazla oyu kazanan aday başkan seçilemeyebiliyor. Pennsylvania gibi kritik eyaletlerin seçim gününden sonra da gelen onaylı oyları kabul edecek olması ise süreci daha karışık hale getiriyor.

Ulusal Muhafızlar, Pensilvanya, Arizona ve Florida’daki devlet binaları ve anıtları çıkabilecek olaylara karşı korumaya aldı.



HAFTALARCA DA SÜREBİLİR



Seçici Kurul’da adaylardan birisinin net bir şekilde çoğunluğu almasını sağlayacak sonuçların gelmemesi halinde, günlerce ve hatta haftalarca sayım işleminin tamamlanması beklenebilir. Bazı eyaletlerden gelen sonuçlar kazananın kim olacağı konusunda ipuçları verebilir. Seçim günü öncesi sandığa şahsen gidip oyunu kullananların sayısı Kuzey Carolina’da çok yüksek. Anketler, bu yıl Biden’ın kılpayı önde olduğunu gösteriyor. Son yıllarda Florida da seçimin kaderi açısından belirleyici rol oynadı. Bir diğer kritik eyalet olan Arizona’da 2016’da Trump kazanmıştı ancak son dönemde anketler Biden’ı önde gösteriyor.

ANKETLER YANILABİLİR



Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Politics’e göre, ulusal çaptaki anketlerde, Biden, Trump’ın yaklaşık 6,5 puan önünde görünüyor. Buna karşın, analistler Trump’ın seçimin kaderini belirleyecek 6 kritik eyaletin 4’ünde Biden ile yarışı başa baş götürdüğüne işaret ederek, Trump’ın da hala seçimleri kazanma şansının olduğunu belirtiyor.

SEÇİM GÜNÜ BİLE ATIŞTILAR



Trump dün de Biden’a da yüklenerek, “Biden’ın başkan olmak için zihinsel kapasitesi yok. Zor zamanlar geçiriyor. Biden, başkanlık pozisyonunda kesinlikle olmamalı. Zafer bizim olacak” yorumunda bulundu. Biden ise artık Trump’ın eve gitme zamanı gelmiştir” dedi.