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11 Haziran 2019 Salı 16:29 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 17:46

Kremli'nden S-400 açıklaması: Türkiye'ye Temmuz'da tesim edilecek

Kremli'nden S-400 açıklaması: Türkiye'ye Temmuz'da tesim edilecek

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında; Rusya'nın S-400 Füze savunma sistemini Temmuz ayında teslim etmeyi planladıkları belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın S-400 füze savunma sistemini Temmuz'da Türkiye'ye teslim etmeyi planladığı belirtildi.

Rusya, S-400'ler için teslim ve uygulama takvimlendirmesini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. S-400 füze savunma sistemlerinin ikisi, geçtiğimiz salı günü Türk yetkililerin nezaretinde Türkiye'ye özel bir yazılımın yüklenmesi sonrası üretim bandından çıktı. 27-28 Haziran'da 9 kişilik özel bir Rus ekip, ilk uygulamaları yerinde gerçekleştirmek üzere Türkiye'de olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazının ardından yaptığı açıklamada ise S-400 ile ilgili bir soruya "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" demişti.

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