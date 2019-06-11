Kremli'nden S-400 açıklaması: Türkiye'ye Temmuz'da tesim edilecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın S-400 füze savunma sistemini Temmuz'da Türkiye'ye teslim etmeyi planladığı belirtildi.

Rusya, S-400'ler için teslim ve uygulama takvimlendirmesini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. S-400 füze savunma sistemlerinin ikisi, geçtiğimiz salı günü Türk yetkililerin nezaretinde Türkiye'ye özel bir yazılımın yüklenmesi sonrası üretim bandından çıktı. 27-28 Haziran'da 9 kişilik özel bir Rus ekip, ilk uygulamaları yerinde gerçekleştirmek üzere Türkiye'de olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazının ardından yaptığı açıklamada ise S-400 ile ilgili bir soruya "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" demişti.