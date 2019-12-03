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Kremlin: Rusya'yla dostluk başkalarıyla ortaklığın önünde engel değil

Kremlin: Rusya'yla dostluk başkalarıyla ortaklığın önünde engel değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Erdoğan'ın "Moskova'yla dostluk Türkiye'nin NATO'da yer almasına engel değil" açıklamasını değerlendirdi. Peskov, "Rusya'yla kurulan geniş yelpazeli dostane ilişkilerin diğer ülkelerin önünde farklı oluşumlarda ortaklık ilişkileri kurmak için engel değildir" dedi.

Rus Nezavisimaya Gazeta'nın haberinde, NATO'daki basına kapalı brifinglerin tutanaklarını ele geçiren Stockholm merkezli Nordic Research Monitoring Network'ün Su-24'ün bizzat Erdoğan'ın emriyle düşürüldüğü çıkarımında bulunduğu yazılmıştı.

Gazetecilerin iddiaya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu bilginin kaynağı belirsiz, nereden geldiği ve ne kadar güvenilir olduğu belli değil. Biz, Türk tarafının Rus uçağını düşürme emrini başka kişilerin verdiğine işaret eden açıklamalarını esas alıyoruz" dedi.

'RUSYA'YLA DOSTLUK BAŞKALARIYLA ORTAKLIĞIN ÖNÜNDE ENGEL DEĞİL'

Peskov, basın mensuplarının sorusu üzerine Erdoğan'ın "Moskova'yla dostluk Türkiye'nin NATO'da yer almasına engel değil" açıklamasını değerlendirdi.

Rusya'yla kurulan geniş yelpazeli dostane ilişkilerin diğer ülkelerin önünde farklı oluşumlarda ortaklık ilişkileri kurmak için engel teşkil etmediğini ve edemeyeceğini belirten Peskov, "Tüm ülkeler egemen ve doğal olarak, her şeyden önce ulusal çıkarlarını düşünüyorlar, Rusya da aynısını yapıyor" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Londra'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamalarda, "Rusya'yla olan ilişkilerimiz müttefiklerimizle olan ilişkilerimizin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısıdır" demişti.

(Sputnik)


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