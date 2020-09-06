06 Eylül 2020 Pazar 00:26 | Son Güncelleme:
Kraliyet konutunda ‘kayıp' ceset paniği
İngiltere'de Kraliyet ailesinin resmi ikametgâhı Kensington Sarayı'nda ceset paniği yaşanırken Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın endişe verici saatler geçirdiği ortaya çıktı.
Çiftin konutlarının önündeki gölette bir kadın cesedi bulundu. İngiliz basını, cesedin 1 haftadır kayıp olan ünlü ressam Endellion Lycett Green’e ait olma ihtimalini gündeme getirirken, sanatçının sağ salim bir şekilde bulunmasıyla bu iddia çürütülmüş oldu.