Kraliyet konutunda ‘kayıp' ceset paniği

Çiftin konutlarının önündeki gölette bir kadın cesedi bulundu. İngiliz basını, cesedin 1 haftadır kayıp olan ünlü ressam Endellion Lycett Green’e ait olma ihtimalini gündeme getirirken, sanatçının sağ salim bir şekilde bulunmasıyla bu iddia çürütülmüş oldu.