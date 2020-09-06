Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kraliyet konutunda ‘kayıp' ceset paniği
06 Eylül 2020 Pazar 00:26 | Son Güncelleme:

Kraliyet konutunda ‘kayıp' ceset paniği

Kraliyet konutunda ‘kayıp' ceset paniği

İngiltere'de Kraliyet ailesinin resmi ikametgâhı Kensington Sarayı'nda ceset paniği yaşanırken Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın endişe verici saatler geçirdiği ortaya çıktı.

Çiftin konutlarının önündeki gölette bir kadın cesedi bulundu. İngiliz basını, cesedin 1 haftadır kayıp olan ünlü ressam Endellion Lycett Green’e ait olma ihtimalini gündeme getirirken, sanatçının sağ salim bir şekilde bulunmasıyla bu iddia çürütülmüş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı... Sağlık tesislerinde çalışan personele ek ödeme düzenlemesi
Gençlik ve Spor Bakanlığından eylül ayı burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama
Sakarya'daki cinsel istismar zanlısı için iddianame kabul edildi
'Vedat Muriqi, 20 milyon euroya Lazio'da'
Türkiye'den Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki
'ABD polisi bir siyahi vatandaşı daha öldürdü'

'ABD polisi bir siyahi vatandaşı daha öldürdü'

Trabzon'daki Hazreti Ebubekir Camii'nin dünyada bir benzeri daha yok!

Trabzon'daki Hazreti Ebubekir Camii'nin dünyada bir benzeri daha yok!

'Çocuk uzaktan bir şey öğrenemiyor' diyenler için başar&#x

'Çocuk uzaktan bir şey öğrenemiyor' diyenler için başarının 8 sırrı

Sonbaharda modası geçmeyen 5 parça

Sonbaharda modası geçmeyen 5 parça