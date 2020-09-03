Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle Netflix ile anlaştı

Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle çifti Netflix ile bir belgesel projesinde anlaşma sağladı.

DHA'da yer alan habere göre; Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Hollywood çevresinde film ve televizyon projeleri peşinde koştuğu söylenen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinden beklenen haber geldi. Ünlü çift, Netflix'le bir anlaşma imzaladı.

Ünlü çift yaptığı açıklamada, "Odak noktamız bilgilendiren ancak aynı zamanda umut veren içerikler oluşturmak olacak. Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programları yapmak da bizim için önemli" dedi.

ANLAŞMANIN DEĞERİ GİZLİ TUTULDU

ABD basını son aylarda Harry ve Meghan’in, Disney ve Apple ile gizli şekilde görüştüğünü ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmak istedikleri yazmıştı. Netflix tarafından konu hakkında yorum yapılmazken, anlaşmanın kaç milyon dolar olduğu ise gizli tutuldu.