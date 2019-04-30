'Kral tek telefonla bize 500 milyon dolar verdi'

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin’de düzenlenen bir etkinliğe katılarak Suudi Arabistan Kralı Selman’dan nasıl 500 milyon dolar aldığı hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. ABD Başkanı Trump, Wisconsin eyaletinin Green Bay şehrinde gerçekleştirdiği “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” (MAGA) mitinginde ABD’nin askeri desteği için krallıktan daha fazla para almak için kullandığı bir müzakere taktiğini açıkladı. Kalabalığa seslenen Trump, “Nakitten başka bir şeyleri yok değil mi? Bizden çok fazla şey satın aldılar, 450 milyar dolarlık satın alma yaptılar. Suudi Arabistan’la bağları kesmek isteyen insanlar vardı. Ancak, onları kaybetmek istemiyorum” dedi.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman’ı aradığını belirterek, “Suudi Kral’ı severim. Kral’a ‘Sizi korumak için k.çımızı yırtıyoruz ve sizin çok paranız var’ dedim” ifadelerini kullandı. Trump, “Bir ülkeyi savunmak için biz her yıl 4.5 milyar dolar kaybediyoruz ve onlar zenginler. Onları aradım ve dinleyin bu iyi değil dedim. Şoka girdiler, çünkü 25 sene boyunca böyle bir telefon almamışlardı. Dedim ki biz her yıl 4.5 milyar dolar para kaybediyoruz, buna daha fazla devam edemeyiz. Bu çılgınca" diye konuştu.

'DAHA FAZLA İSTEDİM'

Trump, "Selman çok üzüldü ve sinirlenerek, ‘Bu haksızlık’ dedi. Ben de bunun haksızlık olmadığını söyleyince 500 milyon dolar daha fazla para ödeyeceklerini söyledi. Ben daha fazla istediğimizi söyleyince tartıştık. 500 milyon dolar fazla para ödediler, bir telefonla bunu sağladık” dedi.

‘Öncekiler aptaldı, istemediler'

Trump, Kral Selman’ın kendisini neden aradığını sorduğunu çünkü daha önce kimsenin böyle bir arama yapmamış olduğunu söyleyerek, “Çünkü onlar (önceki ABD liderleri) aptaldı” cevabını verdiğini ifade etti. Ancak Trump’ın konuşmasında Kral Selman’dan aldığı 500 milyon doların hangi kalemden nasıl tahsil edildiği anlaşılamadı. Trump, “Tek telefonla bize 500 milyon dolardan fazla para verdiler. Biz onları koruyoruz. Bunlar zengin ülkeler. Ayrıca bizden çok şey de satın alıyorlar. Bize 450 milyar dolar da verdiler. Ben bu parayı kaybetmek istemiyorum” dedi.