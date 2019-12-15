Kral, DNA testi davasını kaybetti
Belçika’da Yargıtay, Kral II. Albert’in avukatlarının, sanatçı Delphine Boël tarafından açılan babalık davasında DNA sonuçlarının açıklanmamasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.
Böylece, Brüksel Temyiz Mahkemesi tarafından verilen “İşadamı Jacques Boël’in Delphine Boël’in biyolojik babası olmadığına ve Kral Albert II’nin DNA testine tabi tutulması gerektiğine” ilişkin kararı onanmış oldu. Artık Kral’a yapılmış olan DNA testinin sonuçları artık açıklanabilecek.