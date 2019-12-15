Kral, DNA testi davasını kaybetti

Böylece, Brüksel Temyiz Mahkemesi tarafından verilen “İşadamı Jacques Boël’in Delphine Boël’in biyolojik babası olmadığına ve Kral Albert II’nin DNA testine tabi tutulması gerektiğine” ilişkin kararı onanmış oldu. Artık Kral’a yapılmış olan DNA testinin sonuçları artık açıklanabilecek.