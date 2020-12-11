Kovid-19 vakalarıyla gündeme gelen ABD'ye ait uçak gemisinden bir asker denize düştü

ABD'nin "USS Roosevelt" uçak gemisinden bir askerin California kıyılarında denize düştüğü ve bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD Üçüncü Filosundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Roosevelt (CVN-71) 10 Aralık'ta California kıyılarında muhtemelen denize düşmüş bir denizci için arama kurtarma çalışması yürütüyor."

Geminin gözcülerinin denizde bir insan gördüğünü bildirmesi üzerine gemide yapılan yoklamada bir askerin eksik olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, arama çalışmalarına şişme bot ve helikopterle devam edildiği ifade edildi.

Açıklamada, arama çalışmalarına, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir uçak ve 4 geminin de katıldığı kaydedildi.

Roosevelt uçak gemisi haziran ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesinin ardından önce Guam adasında karantinaya alınmış, daha sonra San Diego'ya getirilmişti.

Hafta başında ise geminin uzun bir aradan sonra göreve çıktığı duyurulmuştu.