Kovid-19 mağduru hemşireden Macron'a sert tepki: Avrupa'nın utancıyız

Fransa’nın başkenti Paris’teki Pitie-Salpetriere Hastanesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağlık çalışanlarının öfkesiyle karşılaştı. Macron’un önünü kesen bir hemşire, daha iyi bir çalışma ortamı ve daha iyi bir ücret talep ettiklerini söyledi. “Biz umutsuzuz. Artık sana inanmıyoruz” diyen hemşire, tek bir maskeyi uzun saatler kullandığını belirterek “Biz Avrupa’nın utancıyız” dedi. Macron ise Kovid-19’a karşı verilen mücadelenin değerli olduğunu, umutsuzluğun yerleşmesini istemediğini söyledi ve “Söz vermiyorum. Bana bu konuda inanmama hakkın var” dedi.