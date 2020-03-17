Kovid-19 için aşı yarışı

AIDS VE SITMA İLACI



Avustralyalı bilim insanları hali hazırda var olan iki ilacın Kovid-19’un neden olduğu semptomları tedavi edebileceğini açıkladı. Doktorlar, söz konusu ilaçlarla tedavi edilen enfekte kişilerin iyileştiğini ve ‘virüsün ortadan yok olduğunu’ öne sürdü. Bunlardan birincisi AIDS’e neden olan HIV’i bastırmak için kullanılan bir ilaç, diğeri ise sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı artan genetik direnç nedeniyle büyük ölçüde unutulmuş olan klorokin, yani sıtma ilacı. Prof. David Paterson, iki ilacın ilk vakalardaki virüsü temizlediğini belirtti.

BİR YIL İÇİNDE HAZIR



İngiltereli bilim insanları koronavirüse karşı bir aşı geliştirmenin eşiğinde olduklarını duyurdu. Araştırmacılar üretilen aşının fareler üzerinde başarıyla test edildiğini aktardı. Dr. Robin Shattock, haziran itibarıyla insanlar üzerinde aşının test edileceğini söyledi. Her şeyin yolunda gitmesi halinde aşının bir yıl içerisinde hazır olacağı belirtildi.

YAN ETKİSİ İNCELENİYOR



ABD’de Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan Kovid-19 aşısı dün ilk kez 45 yaşındaki sağlıklı bir kişide test edildi. Yetkililer testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini açıkladı.

KÜBA’DAN 22 İLAÇ GARANTİSİ



Küba’da ilaç üreticisi BioCubaFarma, SARS ve MERS salgınlarında etkili olan Interferon Alpha 2B dahil olmak üzere koronavirüsle savaşacak 22 ilacın üretimi konusunda garanti verdi. Yetkili, “Talep eden ülkelere yeterli kapasitemiz olduğu için cevap veriyoruz” dedi.

TRUMP’TAN ALMANYA’YA RÜŞVET



ABD Başkanı Donald Trump’ın Alman biyoteknoloji şirketi CureVac’e üzerinde çalışılan aşının sadece ABD’nin kullanımı için geliştirilmesi kaydıyla “1 milyar dolar” önermesi iki ülke arasında krize yol açtı. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier “Almanya satılık değildir” dedi. ABD’li bir yetkili ise ABD’nin aşıyı sadece kendisi için istediği iddiasını da reddetti ve bulunacak çözümün dünyayla paylaşılacağını belirtti.