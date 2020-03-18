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Kosova'da LDK partisi hükümetten çekildi

Kosova'da LDK partisi hükümetten çekildi

Kosova'da hükümet ortağı LDK partisi, hükümetten çekildiğini açıkladı.

Kosova devlet televizyonu RTK’nin ( Radyo Televizyon Kosovo) haberine göre LDK (Kosova Demokratik Birlik) Partisi Başkanı Isa Mustafa, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin hükümetinden çekildiklerini açıkladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, LDK (Kosova Demokratik Birlik) Partisi Başkanı Isa Mustafa, parti başkanlığı toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin liderliğinde yönetilen hükümetten çekildiklerini açıkladı. Mustafa, hükümetin ABD ile ilişkilerini tehlikeye atmasını sebep gösterdi.


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