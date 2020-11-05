  • $8,4609
  • 10,0057
  • 522.021
  • 1179.28
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, istifa ettiğini açıkladı
05 Kasım 2020 Perşembe 13:54 | Son Güncelleme:

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, istifa ettiğini açıkladı

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, istifa ettiğini açıkladı
AA

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı, halka sakin olmaları çağrısında bulundu .

AA'da yer alan habere göre, Kosova Özel Mahkemesinde görevli yargıcın, hakkındaki iddianamenin kabul edildiğini az önce kendisine bildirdiğini aktaran Thaçi, "Şahsım ve ailem adına, özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma yolundaki 30 yıllık çabalarımızda bana inanıp beni destekleyen sizler adına çok zor bir an." dedi.

Lahey'deki özel savcılık, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

Thaçi ve Veseli ile iddianamede adı geçen diğer kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

<p>İnternetin gizli yüzünde neler var? Can Yılmaz Kaygan Zemin'de anlatıyor. ARAMA MOTORLARI TARAF

İnternetin gizli yüzünde neler var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yağmurlu günlerde ailecek izlenebilecek 5 film

Güney Kore'de doğan ilk pandaya Fu Bao adı verildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.