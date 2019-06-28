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Sosyal medya fenomenleri en iyi kazanç sağlayan ünlüler oldu

Sosyal medya fenomenleri en iyi kazanç sağlayan ünlüler oldu

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal medya fenomenleri en iyi kazanç sağlayan ünlüler arasına girmeyi başardı. Farklı sahalarda uzmanlaşanları var. Teknoloji, moda gibi belli alanlar var ancak herkese hitap edenler de bulunuyor.

Youtube kanalı ve Instagram hesabı bulunanlar en çok parayı alıyor. Milyonluk takipçi sayısı olan fenomenler yanında binlik takipçisi olanlar da var.

Ancak fenomen olmak için en az 100 bin takipçiyi bulmak gerekiyor. Her ne kadar yazılı kurallar olmasa da Youtube’da 100 bin takipçisi olan bir kampanya için 2 bin dolar alabiliyor. Instagram’da 100 bin takipçisi olanın bir içerik için ücreti 1000 doları buluyor. Gelirler de ünlüden ünlüye fark ediyor. Ancak sosyal medyada fenomen olarak tanınan kişilerin aylık 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında kazandıkları söyleniyor.

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