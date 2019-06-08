  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
08 Haziran 2019 Cumartesi 12:28 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:28

Koruma altındaki ayı yavrusu boş apartmanda bulundu

Koruma altındaki ayı yavrusu boş apartmanda bulundu

Malezya'da koruma altına alınan Malaya ayısı türüne ait bir yavrunun, yasa dışı şekilde satılarak boş bir apartmana konulduğu bildirildi.

Bir sosyal medya kullanıcısının başkent Kuala Lumpur'daki apartmanda çektiği videoda ayı yavrusu, camdan dışarı sarkıp bağırırken görüntülendi.

Yavru ayının sesini duyan çok sayıda apartman sakini korku dolu anlar yaşarken videoyu çeken kişi, durumu polise bildirdi.

Kısa sürede apartmana gelen polis ekipleri ve çevre gönüllüleri, ayıyı sakinleştirip apartmandan çıkararak şehirdeki Doğal Yaşamı Koruma Merkezi'ne götürdü.

Yetkililerden yapılan açıklamada, ayının annesinin kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü ve yavrusunun başka bir kaçak avcıya satılarak boş apartman katında tutulduğunun tespit edildiği belirtildi.

(AA)

Mesut Özil, Amine Gülşe´yi evinden böyle aldı

<p>Henüz 9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan Gökhan Seven

Dünyada Bileği Bükülemeyen Türk

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.