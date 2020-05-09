Koronaya karşı bağışıklık partisi! Birbirlerine bulaştırıyorlar

Kent polisi bu konuda aldıkları duyumların ardından ciddi bir uyarı yayımladı. Açıklamada “İnsanların özgürlüklerini ellerinden almak istemiyoruz, ancak bulaş riskini çok artıyor” denildi.

Kent polisi partiler devam ederse baskın yapacak.

AÇILMAYI YAVAŞLATIR



Washington Sağlık Birimi de, “Bu tehlikeli ve insanları öldürme riski taşıyor. Bu tip gereksiz davranışlar eyaletimizin kademeli olarak yeniden açılması sürecini yavaşlatabilir. Bu partilerde virüs taşımayanların amacı virüse yakalanmak ve atlatma sürecini hızlandırmak. Kesinlikle onaylamıyoruz” açıklamasında bulundu.