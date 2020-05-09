Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0859
  • 7,6964
  • 388.026
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Koronaya karşı bağışıklık partisi! Birbirlerine bulaştırıyorlar

Koronaya karşı bağışıklık partisi! Birbirlerine bulaştırıyorlar

Koronaya karşı bağışıklık partisi! Birbirlerine bulaştırıyorlar

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Walla Walla şehrinde koronavirüse yakalanıp bağışıklık kazanmak isteyenlerin düzenlediği partiler endişe yarattı.

Kent polisi bu konuda aldıkları duyumların ardından ciddi bir uyarı yayımladı. Açıklamada “İnsanların özgürlüklerini ellerinden almak istemiyoruz, ancak bulaş riskini çok artıyor” denildi.

Kent polisi partiler devam ederse baskın yapacak.

AÇILMAYI YAVAŞLATIR

Washington Sağlık Birimi de, “Bu tehlikeli ve insanları öldürme riski taşıyor. Bu tip gereksiz davranışlar eyaletimizin kademeli olarak yeniden açılması sürecini yavaşlatabilir. Bu partilerde virüs taşımayanların amacı virüse yakalanmak ve atlatma sürecini hızlandırmak. Kesinlikle onaylamıyoruz” açıklamasında bulundu.


1915 Çanakkale köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

1915 Çanakkale köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yağışlar üreticileri sevindirdi

Şansız insanların başına gelen talihsiz olaylar