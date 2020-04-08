Korona'ya karşı yeni önlem! ABD'den mobil cağrı...

AB Komisyonu, dijital araçların Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırmasında önemli rol oynayabileceğini açıkladı.

AB ülkelerinin Kovid-19 salgınına karşı ortak biçimde mobil uygulama kullanmaları tavsiye edilen açıklamada, söz konusu uygulamanın mahremiyet ve kişisel verilere ilişkin AB kurallarına da uygun olması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun mevcut kriz karşısında etkili uygulamaları değerlendirdiği, ortak mobil uygulamaya yönelik detayların 15 Nisan'a kadar belirleneceği kaydedildi.