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  3. Koronavurüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşların sayısı 222'ye yükseldi

Koronavurüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşların sayısı 222'ye yükseldi

Koronavurüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşların sayısı 222'ye yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.


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