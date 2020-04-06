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  3. Koronavirüsü yayıyor diye baz istasyonları yakıldı

Koronavirüsü yayıyor diye baz istasyonları yakıldı

Koronavirüsü yayıyor diye baz istasyonları yakıldı

Yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasında 5G mobil teknolojisinin etkisi olduğu yönündeki iddiaların yayılmasıyla birlikte İngiltere'de 5G direklerine saldırılar gerçekleşti.

Bu yöndeki iddialarla ilgili bir soruya cevap veren Bakan Michael Gove, bunun anlamsız olduğunu olduğunu belirterek “tehlikeli bir saçmalık” yorumunda bulundu. Birmingham, Liverpool ve Merseyside’da baz istasyonları yakılırken telekom çalışanlarına da sataşmalar oldu.

Söz konusu kundaklama olayına ait olduğu ileri süren görüntüler kısa süre sonra Youtube ve Facebook’ta paylaşıldı. 

BİLİMSEL DOĞRULUĞU YOK

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Medikal Direktörü Stephen Powis, 5G komple teorisinin bilimsel bir veriye dayanmayan yalan haber olduğunu söyledi. Powis, bu iddiaların salgınla mücadele eden acil yardım ekiplerinin çalışmalarına zarar verebileceğini kaydetti. 


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