Koronavirüsü SARS'ı solladı!

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünya geneline yayılan koronavirüs salgınında ölü sayısı 361’e, virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296’sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205’e yükseldi. Böylece ölenlerin sayısı, Çin’de 2002-2003 yılındaki SARS salgını nedeniyle ölen 349 kişiyi geçti. SARS virüsünün ölüm oranı yüzde 10 civarında seyrederken, koronavirüste ölüm oranı yüzde 2 civarında değerlendiriliyor.

24 SAATTE 57 CAN KAYBI

Ayrıca ülkede virüs bulaştığı şüphelenenlerin sayısı 21 bin 558’e ulaşırken, müşahede altına alınan kişi sayısı 152 bin 700’e çıktı. Ülkede koronavirüs salgın nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 829 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte can kaybının 350’si ve virüs tespit vakalarının 11 bin 177’si ülkede koronavirüs salgınının merkez üssü olarak kabul edilen Hubey eyaletinde gerçekleşti.

YÜZ MASKELERİNİ BUHARLAŞTIRIYORLAR

Çin’de insanlar kendilerini korumak için yeni yöntemler geliştiriyor. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntülerde Hong Kong’da bir gencin virüsle mücadelesini gösteriyor. Salgından korunmak isteyenler kullandıkları cerrahi yüz maskelerini dezenfekte etmek için bir wok tava içerisinde buharlaştırmaya çalışıyor.

VAKA SAYILARI HIZLA ARTIYOR

Koronavirüs vakası Hindistan, Vietnam ve Japonya’da toplam 6 kişide daha tespit edildi. Böylece vaka sayısı Hindistan’da 3’e, Vietnam’da 8’e, Japonya’da 20’ye yükseldi.

57 PAKİSTANLI ÇİN’DEN DÖNDÜ

Çin’de mahsur kalan 57 Pakistanlı ülkeye döndü. Sağlık Bakanı Çin’de yaşayan Pakistanlıların tahliye edilmeyeceğini belirtti.

HİNDİSTAN’A TAHLİYE TAMAM

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen Hindistan vatandaşlarını taşıyan uçak Yeni Delhi Havaalanı’na geldi. Vatandaşlar burada sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan koronovirüs nedeniyle karantina altına alınanların sayıları artıyor.

VİRÜS BURADA TEMİZLENECEK!

Çin Merkezi Televizyonu’nun haberine göre, koronavirüs hastalarına yönelik özel olarak inşa edilen bin yataklı hastane, Pekin’de 2003’te şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) nedeniyle inşa edilen bir hastanenin bire bir aynısı olacak şekilde tasarlandı. 50 bin m²’lik alanda farklı mesleklerden 7 bin kişilik ekiple inşa edilen 2 katlı hastanenin 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Vuhan’da daha önce 2 haftada bitirileceği duyurulan 1500 yataklı bir hastanenin de inşaatı devam ediyor.

TAYLAND’DA 48 SAATTE MUCİZE

Tayland’da Rajavithi Hastanesi’nde çalışan iki doktorun, virüs tespit edilen Vuhanlı 71 yaşındaki Çinli bir kadını HIV ve grip ilaçlarının karışımıyla 48 saatte tedavi ettiği öğrenildi. Çinli kadın, daha sonra Rajavithi Hastanesi’ne sevk edildi.

TÜM YEMEKLER MİKROPLU DOKTORLAR İLAÇ VERMİYOR

Ülkesinde karantinada olan İngilizce öğretmeni Muying Shi (37), ocak ayının başında kanser hastası olan annesini ziyarete Vuhan’a geldi. Burada virüse yakalanan öğretmen karantinaya alındı. Muying Shi Hastane 8’de kalan Shi, Mirror gazetesine konuştu: “Bazı hastalara ilaç bile verilmiyor. Hasta bakıcılar, yemeklerin bile mikroplu olduğunu söylüyor.”

(AA)