Koronavirüsten sarsılan ABD'de yeni tehlike! 55 farklı virüs taşıyabiliyorlar

Amerikan NBC televizyonuna konuşan kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, New York ve Los Angeles başta olmak üzere büyük kentlerin, aç kalan lağım farelerinin istilasına uğrayacağı uyarısında bulundu.

Ntv.com.tr'de yer verilen habere göre, koronavirüs salgını nedeniyle büyük şehirlerdeki restoran, kafe gibi işletmeler, kapandığı için çöp üretemediğini belirten uzman Bobby Corrigan, başta fareler olmak üzere şehrin derinliklerinde yaşayan birçok canlının bu çöplerden mahrum kaldığını söyledi.

HAYATTA KALMA İÇGÜDÜLER ÇOK GÜÇLÜ

"Aynen insanlık tarihinde gördüğümüz savaşların bir benzeri de kemirgenler arasında yaşanıyor. Nasıl ki, ordusu güçlü olanlar gelerek, kentlerdeki zenginlikleri elde etmek ve toprak kazanmak için savaşıyorlarsa, fareler de aynısını yapıyor. Yiyecek bulmakta zorlanan güçlü fare orduları, şehrin içlerine doğru dağılarak, yiyecek arıyorlar."

Büyük kentlerde lağım farelerin daha önce çöplüklerden en iyi parçayı elde etmek için savaştığını ancak çöplerin aniden yok olmasıyla birlikte, yamyamlık yaparak büyük ve güçlü farelerin, zayıf ve yavru fareleri yemeye başladığını dile getiren kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, şunları dedi:

TEHLİKE TÜM BÜYÜK ŞEHİRLER İÇİN GEÇERLİ

Söz konusu uyarıların sadece ABD için geçirli olmadığını vurgulayan Corrigan, geçtiğimiz ay ABD'nin New Orleans eyaletinde karantina sonrası sokakları basarak, yiyecek arayan fareler görüldüğünü ve bu videoların sosyal medyada yayınlandığını hatırlattı.

Benzer bir olayın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da yaşandığını vurgulayan ABD'li uzman Corrigan, fareler gibi diğer canlıların da yiyecek aramak için şehrin sokaklarına yayıldığını söyledi.

Lağım farelerin hayata kalma içgüdülerinin çok yüksek olduğunu dile getiren ABD'li uzman Bobby Corrigan, şu şekilde konuştu:

"Yüzyıllardır restoran ve benzer işletmelerin çöplerinden beslenen fareler, bu yiyeceklerden mahrum kalınca, hayatta kalmak için çıkış yolu arıyorlar. Yamyamlık yapıyorlar. Birbirleriyle savaşıyorlar, büyükler yavruları yiyor."

FARELER 55 FARKLI VİRÜS TAŞIYABİLİR

ABD Sinek, Karınca ve Kemirgen Kontrol Dairesi ise, lağım farelerinin kontrol altına alınması için çalışmalar yapıldığını duyurdu. Açıklamada fare popülasyonunu düşürmek için harekete geçtiği belirtildi.

NEW YORK'TA COVID-19'DAN ÖLÜMLER 10 BİNİ GEÇTİ

ABD'de corona virüs salgınının merkezi New York'ta vaka sayısı bütün ülkeleri geride bırakırken, ölü sayısı da artmaya devam ediyor.