Koronavirüste 2. dalgayı sert geçiren Avrupa katılaşıyor

Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde Kovid-19 salgınının 2. dalgasında günlük vaka sayıları salgının ilk aylarındaki rakamları geride bıraktı. Pek çok ülkede günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda. İspanya’da toplam vakalar 1 milyon bin 449’a ulaştı. Ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediyelerin sayısı 1700’ü buldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Heathrow Havalimanı’nda Hong Kong ve İtalya’ya yapılan yolculuklarda check-in öncesinde koronavirüs testi yapmaya başladı.

EN SERT TEDBİRLERİ ALDILAR



İrlanda hükümeti, kıtanın en sert kısıtlamalarını devreye sokarak zaruri olmayan perakende satışları yasakladı, restoran ve barları paket servisle sınırlandırdı ve insanların evlerinden 5 kilometre uzağa gitmelerini yasakladı. Slovenya, günlük koronavirüs vaka sayısının artması üzerine tüm ülke için 30 günlük uygulanacak ‘salgın durumu’ ilan etti. Karar kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak, toplantı ve etkinlikler yasaklanacak. 6’dan fazla kişi bir araya gelemeyecek. Öte yandan Hindistan’da bilim kurulu, ülke nüfusunun yarısının Şubat 2021’e kadar virüse yakalanabileceği öngörüsünde bulundu.