Koronavirüsle mücadele eden hemşireye tehdit notu... 'Evde kal!' Sosyal medyada tepki yağdı

İngiltere’de koronavirüs salgını ile mücadele eden bir Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanı Sam Halms adlı hemşire, komşusunun aracına bıraktığı ‘bencil olduğunu’ ve ‘evde kalması gerektiğini’ ifade eden not karşısında şok oldu. Hemşire komşusu komşusu tarafından polise rapor edildi.

Salgınla mücadele eden Sam Halms adlı hemşirenin aracına komşusu tarafından bırakılan notta “Bencil kişinin dikkatine; Her gün aracınla seyahat etmeni izlemekteyim. Üniforma giymiyorsun ki bu da açıkça gösteriyor ki gereksiz seyahat ediyorsun. Problemin bir parçasısın. Evde kal ve ülkemiz ve NHS’yi koru. Seni ihbar ettim.”

"BEN NHS İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Notu okuyan hemşire ise, komşusu tarafından gönderilen mektuba kayıtsız kalmadı. Hamls, sosyal medya hesabı üzerinden notu yazan kişiye ulaşmasını umut ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ben NHS için çalışıyorum. 2. Her gün işe ülkemizi desteklemek için gidiyorum ve bunu da yıllardır yapıyorum. 3. Neden bana yaklaşıp ne yaptığımı sormadın? Belki o zaman neden her gün kalkıp işe gidip NHS için çalıştığımı anlardın. 4. Ayrıca, şu mevcut durumda neden işe giderken ya da gelirken üniforma giyeyim ki? Tüm NHS çalışanları üniforma giymek zorunda değil, düşündürücü. 5. Eğer bu mesajım sana ulaştıysa umarım tam bir salak gibi hissedersin ve burnunu başkalarının işine sokmadan önce iki kere düşünürsün.”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan hemşireye komşusu tarafından aracına bırakılan nota sosyal medyadan da tepki yağdı. Bir çok kişi sosyal medya üzerinden "Hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarına bu yapılmaz. Polis bu tür kişiler hakkında ceza uygulaması başlatmalı" ifadelere yer verdi.