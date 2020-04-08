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  3. Koronavirüsle ilgili önerisi reddedilen ünlü Prof. Ferrari istifa etti

Koronavirüsle ilgili önerisi reddedilen ünlü Prof. Ferrari istifa etti

Koronavirüsle ilgili önerisi reddedilen ünlü Prof. Ferrari istifa etti

Avrupa Araştırma Konseyi(ERC) Başkanı Prof. Mauro Ferrari, ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya ölüm saçan koronavirüs salgınına ilişkin tedavi, ilaç, aşı araştırmalarına yönelik finansman önerisi reddedilince istifa etti.

Kovid-19 hastalığı nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya'daki son gelişmeleri Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalya'dan bildirdi.

Göktaş, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, ocak ayında Avrupa Araştırma Konseyi'nde başkanlık görevine getirilen ünlü İtalyan Prof. Mauro Ferrari'nin, tedavi, ilaç, aşı araştırmalarına finansman önerisi reddedilince görevinden istifa ettiğini belirtti.

Ünlü profesörün bürokrasiye yakın bir isim olduğunu söyleyen Göktaş, Ferrari'nin ERC Başkanlığı'ndan neden istifa ettiğini İtalyan basınınına anlattığını aktardı.


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