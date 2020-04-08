Koronavirüsle ilgili önerisi reddedilen ünlü Prof. Ferrari istifa etti

Kovid-19 hastalığı nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya'daki son gelişmeleri Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalya'dan bildirdi.

Göktaş, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, ocak ayında Avrupa Araştırma Konseyi'nde başkanlık görevine getirilen ünlü İtalyan Prof. Mauro Ferrari'nin, tedavi, ilaç, aşı araştırmalarına finansman önerisi reddedilince görevinden istifa ettiğini belirtti.

Ünlü profesörün bürokrasiye yakın bir isim olduğunu söyleyen Göktaş, Ferrari'nin ERC Başkanlığı'ndan neden istifa ettiğini İtalyan basınınına anlattığını aktardı.