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  • Koronavirüse yakalanmıştı... ABD Başkanı Trump, tedavi gördüğü askeri hastaneden taburcu oldu
05 Ekim 2020 Pazartesi 21:48 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanmıştı... ABD Başkanı Trump, tedavi gördüğü askeri hastaneden taburcu oldu

Koronavirüse yakalanmıştı... ABD Başkanı Trump, tedavi gördüğü askeri hastaneden taburcu oldu
AA

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, bugün doktorlarının onayıyla hastaneden taburcu oldu.

Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

Hastane çıkışı özel aracına bindirilen Trump, yakın bir mesafede bekleyen "Marine One" isimli helikopter ile Maryland'da bulunan hastaneden, Washington DC'deki Beyaz Saray'a götürüldü.

Trump'ın tedavisi Beyaz Saray içindeki konutunda devam ettirilecek.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump, Twitter hesabından öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün 6.30'da Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım."
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