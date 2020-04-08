Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son durumu belli oldu

Koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan Boris Jonhson'ın Sözcüsü son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcünün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Başbakan çalışmıyor, ancak ihtiyaç duydukları ile temas imkanı var.

Başbakan'ın danışmanı Cummings Downing Street 10 numaraya gelmiyor, ancak burası ile temas halinde.

Salgın ile başa çıkmak için doğru tedbirleri doğru zamanda aldığımıza inanıyoruz.