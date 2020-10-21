Koronavirüse yakalanan Donald Trump'ın eşi seçim mitingine katılamayacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın mitingine eşi Melania Trump, devam eden öksürüğü nedeniyle katılamayacak.

ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte koronavirüse (Covid-19) yakalanan Melania Trump’ın sözcüsü, First Lady’nin durumunun iyiye gittiğini, ancak öksürüğünün devam ettiğini gerekçe göstererek eşi Donald Trump’ın seçim mitingine katılamayacağını açıkladı.