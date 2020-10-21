  • $7,8374
  • 9,3031
  • 483.854
  • 1216.81
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Koronavirüse yakalanan Donald Trump'ın eşi seçim mitingine katılamayacak
21 Ekim 2020 Çarşamba 10:18 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Donald Trump'ın eşi seçim mitingine katılamayacak

Koronavirüse yakalanan Donald Trump'ın eşi seçim mitingine katılamayacak
DHA

Melania Trump koronavirüs nedeniyle eşi Donald Trump'ın seçim mitingine katılamayacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın mitingine eşi Melania Trump, devam eden öksürüğü nedeniyle katılamayacak.

ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte koronavirüse (Covid-19) yakalanan Melania Trump’ın sözcüsü, First Lady’nin durumunun iyiye gittiğini, ancak öksürüğünün devam ettiğini gerekçe göstererek eşi Donald Trump’ın seçim mitingine katılamayacağını açıkladı.

<p>Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Türk Savunma Sanayiimiz ürettiği yerli platformlarla havad

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den heyecanlandıran görüntüler: Her şey vatan için

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Atılan çöpler nehir debisi düşünce ortaya çıktı

Pakistan'da 4 katlı bir binada patlama meydana geldi! Patlama sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.