21 Ekim 2020 Çarşamba 10:18 | Son Güncelleme:
Koronavirüse yakalanan Donald Trump'ın eşi seçim mitingine katılamayacak
DHA
Melania Trump koronavirüs nedeniyle eşi Donald Trump'ın seçim mitingine katılamayacak.
ABD Başkanı Donald Trump’ın mitingine eşi Melania Trump, devam eden öksürüğü nedeniyle katılamayacak.
ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte koronavirüse (Covid-19) yakalanan Melania Trump’ın sözcüsü, First Lady’nin durumunun iyiye gittiğini, ancak öksürüğünün devam ettiğini gerekçe göstererek eşi Donald Trump’ın seçim mitingine katılamayacağını açıkladı.