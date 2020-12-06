Koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karıştığı iddia edildi: Endonezya Sosyal İşler Bakanı Batubara gözaltına alındı

Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) Başkanı Firli Bahuri, Endonezya Sosyal İşler Bakanı Batubara'nın başkent Cakarta’nın da olduğu 5 kenti kapsayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım fonunda yolsuzluğa karışmakla suçlandığını belirtti.

AA'da yer alan habere göre Bahuri, soruşturma çerçevesinde Kovid-19 yardım paketi kapsamında mal tedariklerine ilişkin Batubara’nın 17 milyar rupiah (1,2 milyon dolar) rüşvet aldığından şüphelenildiğini ifade etti.

SORGULAMA DEVAM EDİYOR

Bahuri, rüşvet olayında aralarında 2 bakanlık yetkilisinin olduğu 4 kişinin yanı sıra Bakan Batubara’nın KPK binasında sorgusunun devam ettiğini aktardı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, söz konusu rüşvet olayına ilişkin yolsuzluğa karışanları kesinlikle korumayacaklarının altını çizerek, bakanlara yolsuzluktan kaçınmaları konusunda uyarısını yineledi.

Öte yandan, ıstakoz tohumu ihracatında rüşvet aldığı suçlamasıyla 25 Kasım’da gözaltına alınan ve soruşturması devam eden Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Edhy Prabowo görevinden istifa etmişti.

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