Koronavirüs vakalarında artış sürüyor... Avrupa'da salgın bilançosu

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkede virüse bağlı ölümlerde artış gözleniyor.

FRANSA

Fransa'da son 24 saatte 551 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, salgında ikinci dalganın ülkede hızla yayılmaya devam ettiğini belirtti. Salomon, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının, son 24 saatte 20 bin 155 artışla 1 milyon 807 bin 479'a ulaştığını söyledi.

İNGİLTERE

İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 350 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 194 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 213 bin 363’e, toplam can kaybı ise 49 bin 345’e ulaştı.

BELÇİKA

Kovid-19 salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da yeni vakalardaki artış yavaşladı ancak Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümlerin sayısı 13 bini geçti.

ALMANYA

Almanya'da, koronavirüsten dolayı yoğun bakımda tedavi geren hastaların sayısı salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Öte yandan ülkede son 24 saatte 63 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 11 bin 352'ye, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 429 bin 600'e çıktı.

İSPANYA

Sağlık Bakanlığı, cuma günü 1 milyon 328 bin 832 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını son 3 günde tespit edilen 52 bin 386 artışla 1 milyon 381 bin 218 olarak güncelledi.

Salgına bağlı ölümlerde son 3 günde 512 artış olduğu görüldü. Bakanlık, son 7 günde 1054 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 39 bin 345'e çıktığını bildirdi.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 96 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük ölüm sayılarında en yüksek rakamın açıklanması dikkati çekti. Toplam vaka sayısının 183 bin 420'ye çıktığı ülkede, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 959 oldu.

Diğer yandan Kovid-19'dan dolayı ikinci kez alınan ve ilk aşamda 23 Kasım'a kadar geçerli olacak OHAL kararı bugün yürürlüğe girdi.

İTALYA

Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 25 bin 271 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü sayı son bir haftanın en düşük günlük vaka sayısı olurken, yapılan test sayısının düşüklüğü dikkati çekti.

Böylece salgının başladığı şubattan bu yana ülkede virüs kapan kişi sayısı toplam 960 bin 373 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 356 artarak, 41 bin 750'ye çıktı.

MACARİSTAN

Macaristan'da Kovid-19 vakalarının son günlerde en yüksek seviyelere çıkması üzerine tedbirlerin artırılması kararlaştırıldı. Öte yandan ülkede son 24 saatte 5 bin 162 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 114 bin 778'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 55 artarak 2 bin 493'e yükseldi.

POLONYA



Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 713 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 568 bin 138 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 artışla 8 bin 45'e çıktı.

AVUSTURYA

Avusturya'da son 24 saatte 5 bin 593 yeni vaka görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı 158 bin 746'ya, ölenlerin sayısı 43 artarak 1454'e yükseldi.

Avusturya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Alma Zadic'in Kovid-19 şüphesi nedeniyle karantinaya girdiği belirtildi.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 21 bin 798 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 796 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölü sayısı 256 artarak 30 bin 793'e, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 722 artışla 1 milyon 335 bin 141’e ulaştı.

UKRAYNA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 8 bin 687 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 469 bin 18'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 41 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığını, ölü sayısının 115 artışla 8 bin 565 olduğunu kaydetti. Virüse yakalanan 1100 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 277 artarak 209 bin 143'e ulaştığını ifade etti.

GÜRCİSTAN



Gürcistan'da son 24 saatte görülen 2 bin 927 vaka ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son bir günde Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 499’a ulaştı.

Bugün 2 bin 927 kişide Kovid-19’a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 60 bin 721'e, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 470 artarak 45 bin 42’ye yükseldi.

Toplam 15 bin 113 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, 645 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

DÜNYADA KOVİD-19 VAKA SAYISI 51 MİLYONU GEÇTİ



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 51 milyon 17 bin 987 oldu.