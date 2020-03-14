Koronavirüs Trump'ı kuşatıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın dört gün önce görüştüğü Brezilya heyetinde koronavirüs tespit edildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karantina altına alınırken, testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Brezilya’dan Trump için bir kötü haber daha geldi.

YEMEKTE KOL KOLA



Heyette Trump’ın hemen arkasında duran Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten’in de koronavirüs testi pozitif çıktı. Donald Trump’ın koronavirüs olduğuna dair iddialar günlerdir konuşulurken, Trump iddiaları reddetmişti.

ABD ile Brezilya arasında yapılan kritik görüşmede samimi bir ortam oluşmuş, koronavirüse karşı bir önlem alınmamıştı. Başkan Trump’ın en yakınında bulunan isimlerden olan ve akşam yemeğine de katılan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten sosyal medya hesabından bir de fotoğraf yayınlamıştı. Wajngarten’in fotoğrafta Trump’ın koluna dokunduğu görülüyor.

IVANKA DA RİSKTE



Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, dün koronavirüse yakalandığını açıkladı. Açıklama sonrası bakanın 1 hafta önce Ivanka Trump ile bir etkinlikte bir araya geldiği ortaya çıktı.

TRUMP ‘ULUSAL ACİL DURUM’ İLAN ETTİ



ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde “ulusal acil durum” ilan ettiğini açıkladı. Trump, ABD’de etkisini artıran Kovid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenledi. Trump, “Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli 2 büyük kelime” ifadesini kullanarak, 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını kaydetti.