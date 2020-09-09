Koronavirüs tedbirlerini anlatan Macron, öğrencilerin yanında maskesini çıkarıp öksürmeye başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri anlatmak üzere öğrencilerle bir araya geldi. Macron burada yaptığı konuşma sırasında adeta öksürükten konuşamadı. Sık sık öksürdüğü görülen Macron, ağzından çıkardığı maskesini yenilemesi için korumasına verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konuşmakta dahi zorlanan Macron'a korumalarının su getirdiği görülüyor.

Dirseğine öksürmek yerine eline öksüren Macron'un yaptığı hata dikkatlerden kaçmazken, maskesini çıplak elle korumasına vermesi ise tepkilere neden oldu.