Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7961
  • 7,4104
  • 371.601
  • 96507.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 115 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 115 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 115 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 115 bin 286'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 864 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bin 286'ya ulaştı.

Vaka sayısı ise 1 milyon 397 bin 165 oldu.

COVID-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 22 bin 116 ölüm ile ABD'de yaşandı.

Salgının ABD'de en çok etkilediği bölge olan New York 'ta 6 bin 898 kişi hayatını kaybetti.

ABD'in ardından en fazla ölüm sırasıyla İtalya ve İspanya'da görüldü.

İtalya'da 19 bin 899, İspanya'da 17 bin 489 kişi hayatını kaybetti.


PTT, toplamda 8.4 milyon işlem gerçekleştirdi

PTT, toplamda 8.4 milyon işlem gerçekleştirdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sıkça tükettiğimiz besinlerin yararları ve zararları

Bakteri ve mikropları öldüren maddeyle aparat ürettiler