Koronavirüs neden en hızlı ABD'de yayıldı?

YETİŞKİN NÜFUSUN NEREDEYSE YARISI OBEZ

Bilim insanları, obezitenin ABD'yi 1918'deki İspanyol gribi ile benzer bir pandemi riski altına sokabileceğini öne sürüyor. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre, ABD’de yetişkin nüfusunun yüzde 42,4'ü, çocukların ise yüzde 18,5’i obez.

Obezite, tip 2 diyabet, felç, kalp krizi ve hatta belirli kanser türleri dahil olmak üzere birçok kronik sağlık durumu için bir risk faktörü oluşturuyor. Bununla birlikte, uzmanlar obezitenin genç kuşak arasında da artacağını öngörüyor.

OBEZİTE HASTANEYE YATMA ORANINI İKİ KAT ARTTIRIYOR

Artan obezite oranları sadece sağlık bakım maliyetini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda corona virüs salgınını ve gelecekteki olası salgınlar için de tehlike oluşturuyor.

2009’daki H1N1 grip salgını üzerine yapılan bir çalışmada, obez kişilerin diğer insanlara göre iki kat daha fazla hastaneye yatma olasılığı olduğu bulundu. Bu durum, COVID-19 teşhisi konan obez kişilerin zaten dolup taşan hastanelere daha da fazla yük bindirebileceği anlamına geliyor.

OBEZİTE CORONA VİRÜSÜN BULAŞICILIĞINI ARTTIYOR

Diğer taraftan Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan yapılan yeni bir araştırma, griple enfekte olan obez yetişkinlerin sadece ciddi komplikasyonlar açısından daha büyük bir risk altında olmadığını, aynı zamanda hastalığı daha uzun üzere taşıdığını ortaya koydu. ABD'li yetişkinlerin yüzde 75'inin 2030 yılına kadar aşırı kilolu veya obez olduğu tahmin edilirken, bu durum grip veya corona virüs nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybetmesi riskini ortaya koyuyor.

Obez yetişkinlerin neden hastalıkları daha fazla bulaştırdığı belirsiz olsa da, bilim insanları obezitenin vücudun bağışıklık tepkisini değiştirdiğine ve kronik iltihaplanmaya yol açtığını inanıyorlar.

KRONİK HASTALIKLAR CORONA VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL HALE GETİRİYOR

Öte yandan , geçen ay Çinli corona virüs hastaları üzerinde yapılan çalışmada kronik hastalığı bulunanların daha yüksek ölüm oranlarına sahip olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, ölüm oranlarının kardiyovasküler hastalığı olanlar için yüzde 10,5, diyabet için yüzde 7,3, kronik solunum hastalığı için yüzde 6,3, hipertansiyon için yüzde altı ve kanser için yüzde 5,6 olduğunu ortaya çıkardı.

20 YAŞIN ÜZERİNDEKİ ABD'LİLERİN SADECE YÜZDE 12'Sİ METOBOLİK OLARAK SAĞLIKLI

Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre 20 yaşın üzerindeki Amerikalıların sadece yüzde 12'si 'metabolik olarak sağlıklı' olarak değerlendirildi.

NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ HİPERTANSİYON HASTASI

Diğer taraftan, ABD'de 80 milyon kişi (ABD nüfusunun dörtte biri) yüksek tansiyon , 100 milyon kişi diyabet veya diyabet öncesi, 102 milyon ise yüksek kolesterol seviyelerine sahip. Bununla birlikte nüfusun çoğu üçünün bir kombinasyonuna sahip.

1,7 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Sonuç olarak, uzmanlar ABD nüfusunun çok azının corona virüse atlatabileceğini düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkineceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaşmış, salgının yayılmasının yavaşlatılmasına ilişkin herhangi bir adım atılmazsa en kötü senaryoya göre, ABD'de 160 ile 214 milyon kişinin corona virüsten etkilenebileceği ve 200 bin ile 1,7 milyon kişinin yaşamını yitirebileceği bildirilmişti.

(Ntv)