Koronavirüs mücadelesinde insansız döneme geçildi

Sabah'ta yer alan habere göre Çin , Koronavirüs ile mücadele çabasının bir parçası olarak sokakları, hastaneleri, toplu taşıma araçlarını uzaktan dezenfekte etmek, yiyecekleri uzaktan sağlamak ve karantina kısıtlamalarını insansız yürütmek için robotlar ve insansız hava araçları kullanmaya başladı. Alınan son dakika kararıyla bu konuda hem devlet imkanları seferber edilirken bir yandan da genç mucitlerle, mühendislerle iletişime geçildi. İnsansız Koronavirüs mücadelesinde ilk robot örnekleri de böylece ortaya çıkmış oldu.

İNSANLAR SOKAKLARDAN ÇEKİLDİ, GÖREV ROBOTLARDA

ROBOTLAR ATEŞİ OLAN İNSAN TESPİT EDERSE...

Çin devlet medyası duyurduğu son dakika haberinde dronların ve robotların hükümet tarafından hastalığın kişiden kişiye bulaşma riskini azaltmak için kullanıldığını bildirdi. Çin'de Koronavirüs nedeniyle adeta ev hapsinde olan 780 milyon insan var. Dünyayı kasıp kavuran ve uluslararası ajansların son dakika olarak geçtiği Viral salgının başladığı şehir olan Wuhan ise haftalardır dış dünyadan soyutlanmış ve hayalet şehre dönmüş durumda.

Koronavirüsten gelen küresel ölüm sayısı bu hafta 2.100 kişiyi aştı ve 74.000'den fazla enfekte olmuş hasta var.

SOKAKTA ROBOTLAR İLAÇLAMA YAPIYOR, KARANTİNAYI DA İHA'LAR TAKİP EDİYOR

Global Times , kırsal alanlardaki bireyleri içeriye geri dönmeye yönlendiren hoparlörlerle insansız hava araçlarını gösteren viral videolar hakkında raporları aktardı . Yetkililerin teknolojiyi sivillere uzaktan gözetim ve yönlendirmek için kullandıkları iddia ediliyor.

ATEŞİ OLAN İNSANLAR HAVADAN TESPİT EDİLİYOR

Havadan ateşi olan insanları tespit etmek için termal görüntüleme kullanan İnsansız Hava Araçlarının raporları da var.

Öte yandan başta virüsün Çin'den sonra en çok can aldığı İran olmak üzere vakaların görülmeye başladığı ülkelerde de oluşan panik havası sonrasında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlandı. Bazı ülkelerde ilaçlama faaliyetleri böyle görüntülendi