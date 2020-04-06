Koronavirüs hayvanat bahçesine sıçradı: New York'ta bir kaplanın testi pozitif çıktı

Koronavirüs (corona virüs) pandemisinin yeni merkez üssü haline gelen ABD’nin New York kentindeki Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bulunan bir kaplanda koronavirüs tespit edildi.

Aksam.com.tr'nin Vahşi Yaşamı Koruma Derneği'ne (WCS) dayandırdığı haberine göre, koronavirüs testi pozitif çıkan kaplanın yanı sıra toplamda 6 aslan ve kaplanda daha koronavirüs semptomları görüldü.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kaplanın, hayvanat bahçesi çalışanlarından birinden enfekte olduğu düşünülüyor.

Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki kaplanın, ABD’de koronavirüs bulaşan ilk hayvan olduğu bildirilirken, virüsün çıkış noktası olan Çin’in Vuhan kentindeki kedilerin yüzde 15’inin virüs testleri de pozitif çıkmıştı.