Koronavirüs hayvanat bahçesine sıçradı: New York'ta bir kaplanın testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgınına teslim olan ABD'nin New York kentinde, hayvanat bahçesindeki bir kaplanın virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Toplamda 6 aslan ve kaplanda daha virüs semptomları görülürken, testi pozitif çıkan kaplanın ABD'de virüs bulaşan ilk hayvan olduğu kaydedildi.
Koronavirüs (corona virüs) pandemisinin yeni merkez üssü haline gelen ABD’nin New York kentindeki Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bulunan bir kaplanda koronavirüs tespit edildi.
Aksam.com.tr'nin Vahşi Yaşamı Koruma Derneği'ne (WCS) dayandırdığı haberine göre, koronavirüs testi pozitif çıkan kaplanın yanı sıra toplamda 6 aslan ve kaplanda daha koronavirüs semptomları görüldü.
Koronavirüs testi pozitif çıkan kaplanın, hayvanat bahçesi çalışanlarından birinden enfekte olduğu düşünülüyor.
Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki kaplanın, ABD’de koronavirüs bulaşan ilk hayvan olduğu bildirilirken, virüsün çıkış noktası olan Çin’in Vuhan kentindeki kedilerin yüzde 15’inin virüs testleri de pozitif çıkmıştı.