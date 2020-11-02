  • $8,4171
  • 9,8098
  • 511.004
  • 1137.64
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Koronavirüs (Covid-19) vakaları öksürük sesiyle tespit edilebilecek
02 Kasım 2020 Pazartesi 13:25 | Son Güncelleme:

Koronavirüs (Covid-19) vakaları öksürük sesiyle tespit edilebilecek

Koronavirüs (Covid-19) vakaları öksürük sesiyle tespit edilebilecek

ABD'de geliştirilen yapay zeka sayesinde koronavirüs (Covid-19) vakaları öksürük sesiyle tespit edilebilecek.

ABD'li bilim insanları geliştirdikleri yapay zeka modeli ile öksürük sesinden belirti göstermeyen koronavirüs (Covid-19) vakalarının tespit edilebileceğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları koronavirüs (Covid-19) vakalarının tespiti için yeni bir model geliştirdi. MIT uzmanları tarafından yapılan açıklamada, belirti göstermeyen kişilerin, koronavirüsün fark edilebilir fiziksel semptomlarını göstermediği için test yaptırma olasılıklarının düşük olduğunu kaydetti. Bu sebeple de kişilerin, bilmeden enfeksiyonu başkalarına yayabileceklerini ifade etti.

ÖKSÜRÜK SAYISINA GÖRE TESPİT

MIT uzmanları, bu konu üzerinde çalışarak asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti. Bu farklılığın, insan kulağı tarafından ayırt edilemediği ancak yapay zeka tarafından saptandığını tespit etti.

ASEMPTOMATİK COVID-19 HASTALARINI YÜZDE 100 ORANLA TESPİT ETTİ

Uzmanlar, yapay zeka modelini, kişilerin gönüllü olarak gönderdiği on binlerce öksürük sesi örneği ve kelime sesleri üzerinde eğitti. Bu eğitimin ardından yapay zeka modeli, yeni öksürük kayıtlarıyla beslenince, Covid-19 olduğu doğrulanan kişilerin yüzde 98,5'ini, asemptomatik Covid-19 hastalarının yüzde 100'ünü doğru bir şekilde tanımladı.

FDA ONAYLARSA HER YERDE KULLANILACAK

MIT’in geliştirdiği yapay zeka modeli, FDA tarafından onaylanırsa asemptomatik kişiler bu modeli ücretsiz, kullanışlı bir ön tarama aracı olarak kullanabilecek. Kullanıcı her gün ve her saat, telefonundaki uygulamaya veya bir işletmenin girişine koyulacak cihaza öksürerek koronavirüs olup olmadığını anında ve hızlı bir şekilde öğrenebilecek.  

<p>İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye e

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 244 metreye ulaşıldı

Koronavirüsü 10 dakikadan kısa sürede saptayacak kit geliştirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.