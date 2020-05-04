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  3. Korona onları da etkiledi! 200'den fazla hayvan açlığa karşı mücadele veriyor

Korona onları da etkiledi! 200'den fazla hayvan açlığa karşı mücadele veriyor

Korona onları da etkiledi! 200'den fazla hayvan açlığa karşı mücadele veriyor

Endonezya'da koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçiye kapatılan hayvanat bahçeleri maddi kriz yaşamaya başladı. 200'den fazla hayvan açlığa karşı mücadele veriyor.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 23 Mart'ta ziyarete kapatılan hayvanat bahçesi maddi sıkıntılar sebebiyle sakinlerini beslemek ve genel bakım masraflarını karşılamada sıkıntı yaşıyor. 200'den fazla hayvan açlığa karşı mücadele veriyor.

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