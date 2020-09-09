  • $7,4947
  • 8,8498
  • 469.177
  • 1099.68
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Korona aşısında denek hastalandı, çalışma durduruldu
09 Eylül 2020 Çarşamba 22:19 | Son Güncelleme:

Korona aşısında denek hastalandı, çalışma durduruldu

Korona aşısında denek hastalandı, çalışma durduruldu

Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği korona aşısında bir denek rahatsızlandı. Yetkililer aşı çalışmasının durdurulduğunu belirtti.

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği ‘AZD1222’ adlı koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı. Rutin prosedürün uygulandığını belirten şirketten yapılan açıklamada, yaşanan durumun arkasındaki nedenlerin araştırılmaya başlandığı belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan deneğin, birkaç gün içinde iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

9 FİRMADAN GÜVENLİK SÖZÜ

ABD’de Moderna, Pfizer, Novavax gibi firmalar dahil Kovid-19 aşısı üzerine çalışan 9 ilaç şirketi, potansiyel aşıların güvenliği ve etkinliği konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, “Aşılanmış kişilerin güvenliğini ve refahını her zaman birinci önceliğimiz olarak göreceğiz” denildi.

<p class='MsoNormal'>Peki, imam hatip mezunları çirkin ifadelere nasıl tepki gösteriyor? ÖNDER Gene

İmam hatip mezunları çirkin ifadelere ne diyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Haftanın iki günü kırmızı akan suyun gizemi ne?

8 Eylül Salı gününe ait reyting sonuçları açıklandı!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.