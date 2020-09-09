Korona aşısında denek hastalandı, çalışma durduruldu

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği ‘AZD1222’ adlı koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı. Rutin prosedürün uygulandığını belirten şirketten yapılan açıklamada, yaşanan durumun arkasındaki nedenlerin araştırılmaya başlandığı belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan deneğin, birkaç gün içinde iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

9 FİRMADAN GÜVENLİK SÖZÜ



ABD’de Moderna, Pfizer, Novavax gibi firmalar dahil Kovid-19 aşısı üzerine çalışan 9 ilaç şirketi, potansiyel aşıların güvenliği ve etkinliği konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, “Aşılanmış kişilerin güvenliğini ve refahını her zaman birinci önceliğimiz olarak göreceğiz” denildi.