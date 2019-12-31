Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9496
  • 6,6706
  • 289.255
  • 114754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Körfez'de yeni kriz! İran bir gemiye el koydu

Körfez'de yeni kriz! İran bir gemiye el koydu

Körfez'de yeni kriz! İran bir gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Basra Körfezi’nde bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları 5. Bölge Deniz Komutanlığı’nca yapılan açıklamada, Ebu Musa Adası’nın güneyinde bir gemide bir milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği belirtildi. Akaryakıta el konulurken, gemide görevli ve Malezya uyruklu olduğu öğrenilen 16 mürettebat gözaltına alındı.

Geminin, hangi ülkeye ait olduğu ve nereye gittiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Hürmüz Boğazı girişi yakınında bulunan ve egemenliği İran’a ait olan söz konusu ada, coğrafi konumu ve stratejik önemi açısından son yıllarda sıkça İran ve ada üzerinde hak iddiasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerilime neden olmuştu.

(DHA)


Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
Çukur dizisine sürpriz isim! Görenler şaştı kaldı
'Bu sene benim nirvanam oldu'
Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum
<p>Şarkıcı Deniz Seki, dün akşam Hilton Otel´de sahne aldı.</p> <p>Konserin bir bölümünde fondaki

Deniz Seki Şarkı Söylerken Sahneden Düştü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tendürek Dağı'nda -35 derecede vatan savunması!