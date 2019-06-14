Suudi Arabistan, kara sularını korumak için gerekli tedbirleri alacak

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Falih Suudi, Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Riyad yönetiminin, terör saldırısıyla ilgili haberleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Söz konusu tankerlerden birinin ülkenin güneyindeki El-Cubeyl kentinden yüklenen metanol maddesini taşıdığını belirten Falih, ülkesinin bu tür terör saldırını kınadığını ve kara suları ile limanlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını vurguladı.

Saudi Aramco ile Enerji Bakanlığının benzer terör saldırılarına karşı hazırlık seviyesini yükselttiğini kaydeden Falih, uluslararası topluma, uluslararası deniz ulaşımını koruma sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.

Umman Körfezi'nde dün sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

AA