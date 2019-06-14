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14 Haziran 2019 Cuma 09:22 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 09:46

Suudi Arabistan, kara sularını korumak için gerekli tedbirleri alacak

Suudi Arabistan, kara sularını korumak için gerekli tedbirleri alacak

Suudi Arabistan yönetimi, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yönelik saldırıyı kınadı ve kendi kara sularını korumak gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Falih Suudi, Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Riyad yönetiminin, terör saldırısıyla  ilgili haberleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Söz konusu tankerlerden birinin ülkenin güneyindeki El-Cubeyl  kentinden yüklenen metanol maddesini taşıdığını belirten Falih, ülkesinin bu tür terör saldırını kınadığını ve kara suları ile limanlarını korumak için gerekli  tedbirleri alacağını vurguladı.

Saudi Aramco ile Enerji Bakanlığının benzer terör saldırılarına karşı  hazırlık seviyesini yükselttiğini kaydeden Falih, uluslararası topluma,  uluslararası deniz ulaşımını koruma sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.

Umman Körfezi'nde dün sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde  patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma  ekipleri tarafından kurtarılarak İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na  nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya  yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını  duyurmuştu.

AA

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