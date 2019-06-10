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10 Haziran 2019 Pazartesi 10:00 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:00

Kolombiya sınırını açıldı, 40 bin Venezuelalı geri döndü

Kolombiya sınırını açıldı, 40 bin Venezuelalı geri döndü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Kolombiya sınırını açmasının ardından bir günde 34 binden fazla Venezuelalı, Kolombiya'ya geçti. Ayrıca 40 bin civarında Venezuela vatandaşı da aynı gün ülkelerine geri döndü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Şubat ayından bu yana kapalı olan Tchira'daki sınırı yaya geçişine açtıktan sonra, Kolombiya tarafından yiyecek ve tıbbi yardım almak isteyenler trafiğe neden oldu. Sadece ilk gün 34 bin Venezuelalının, Kolombiya tarafına geçtiği bildirildi. Ayrıca 40 bin Venezuelalının da ülkelerine geri dönebildiği açıklandı. 

Kolombiya ile sınır köprülerinin kısmen yeniden açılmasıyla, 70 binden fazla insan sınır kapılarını kullandı. Maduro’nun izniyle açılan sınır kapılarından Venezuelalılar, sabah 06.00 ile gece 21.00 arasında giriş çıkış yapabiliyor. 
Sınır geçişlerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayan Kolombiya Sınır Sorumlusu Christian Krüger, sınırların araç trafiğine de açılmasının beklendiğini söyledi. 

(İHA) 

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