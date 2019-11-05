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  3. Kokpite yolcu alan pilot fotoğraf paylaşınca ömür boyu uçuşu yasaklandı

Kokpite yolcu alan pilot fotoğraf paylaşınca ömür boyu uçuşu yasaklandı

Kokpite yolcu alan pilot fotoğraf paylaşınca ömür boyu uçuşu yasaklandı

Çin'de ocak ayında kadın bir yolcuyu kokpite aldığı ortaya çıkan pilot, uçmaktan ömür boyu men edildi.

BBC'nin haberine göre, ocak ayında yerel havayolu şirketi Air Guilin'in, Guilin'den Yangzhou kentine uçuşunda kadın bir yolcu, kokpitte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğrafın internette yayılması üzerine artan tepkiler nedeniyle Air Guilin'den yapılan açıklamada, söz konusu eylemde pilotun güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiği ve ömür boyu uçuştan men edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgisi olan diğer personelin de açığa alındığı kaydedildi.

(AA)

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