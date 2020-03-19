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KKTC'ye girişler yasaklandı

KKTC'ye girişler yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşları dışındaki herkesin ülkeye girişini yasakladı.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde alınan karar göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil tüm ülke vatandaşlarının KKTC'ye girişi yasaklandı. Yasak kararının bugün Türkiye saati ile 15.00'te uygulamaya gireceği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "KKTC kara, deniz ve hava giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindeki kişilerin girişleri 1 Nisan'a kadar durdurulmuştur. Belirtilen süre zarfında ülkemize giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca zorunlu gözlem ve izolasyon işlemine tabi tutulacaklardır" dedi.

(DHA)


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