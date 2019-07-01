KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı

KKTC Bakanlar Kurulu´nun askeri yetkililerle özel gündemle toplanmasından önce sosyal medyadan açıklama yapan Özersay ilk açıklamasında şu bilgileri verdi:"Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs´ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz. Gelecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla Başbakanlıkta toplantıdayız."

S-200 TİPİ RUS YAPIMI FÜZEYE BENZİYOR

Özersay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise yapılan incelemeler sonucunda, Taşkent köyü yakınlarına düşen cisimle, Temmuz 2018’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füzenin üzerindeki yazılı ibarelerin aynı olduğunu söyledi. Konuya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüştüğünü aktaran Özersay, "Temmuz 2018’de Türkiye’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile dün akşam ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı. Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özersay, Twitter üzerinden yaptığı bir diğer paylaşımda ise konuya ilişkin gün içinde basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

KKTC'DE NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşkent köyü bölgesinde bu sabaha karşı büyük patlamalar ve beraberinde yangın meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine giden yetkililer ve ekipler sabah saatlerine kadar bu cismin ne olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı. Bölgede büyük bir panik ve korkuya sebep olan olayla ilgili yapılan açıklamalarda ise düşen cismin bir hava aracı olduğuna yönelik iddialar vardı.

Fakat yerel saatle 10:30 sularında KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay açıklama yaptı. Özersay füzenin havada, çarpmadan önce patladığının tahmin edildiğini ve konu hakkında bilgi sahibi olabilecek ülkelerin büyükelçileri ile temasa geçtiklerini ifade etti.

İsrail savaş uçakları dün gece Humus ve Şam kentlerinde yer alan Suriye ordusu mevzilerine hava saldırısı düzenlemişti. Füzenin bu saldırı sırasında devreye giren hava savunma sistemlerine ait olduğu teyit edilirse, ilk defa Suriye’deki çatışmalar sırasında ateşlenen bir cisim Kıbrıs’a isabet etmiş olacak.

Kaynak Yeniçağ: KKTC'de patlama ve yangın

(DHA)